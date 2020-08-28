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Выжимать из экономики то, что есть: Корниенко назвал главную задачу в условиях экономического спада

Выжимать из экономики то, что есть: Корниенко назвал главную задачу в условиях экономического спада

КИЕВ. 28 августа. УНН. В условиях экономического спада, главная задача Минфина, Таможни и Государственной фискальной службы - выжимать из экономики то, что есть, а именно чтобы налогоплательщики и пользователи таможни добросовестно себя вели. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из радиоканалов, передает УНН.

"Задача руководства сейчас Министерства финансов, подчиненных ему служб, это и ГФС и Таможня, это, конечно, точно не сбавлять темпы, не сбавлять показатели, а наоборот, их увеличивать. Потому что в условиях, в принципе, любого экономического падения, мы сейчас в них, к сожалению, находимся, в силу объективных, как говорил господин Нефедов, обстоятельства. В таких условиях главная задача, это, все-таки, максимально выжимать то, что сейчас, по экономике. В хорошем смысле. Не в смысле там каких-то дополнительных проверок или какого-либо давления на бизнес, а в смысле того, что добросовестные налогоплательщики и добросовестные пользователи таможни должны, в принципе, добросовестно вести себя", - сказал Корниенко.

Он отметил, что также нужно работать с контрабандой.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале этого года.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина
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