Эксперт: женщины-управленцы могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее, чем мужчины - пришло их время

КИЕВ. 28 августа. УНН. Во времена экономического кризиса женщины мобилизуются быстрее, чем мужчины. Поэтому представители сильного пола проигрывают женщинам на руководящих должностях. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт по вопросам гендерного равенства Элла Ламах.

По ее словам, гендерное неравенство в Украине присутствует. Особенно это касается политической жизни.

"Женщин во власти очень мало. Имеется в виду, на руководящих должностях. Им туда труднее пробиться, чем мужчинам. И жаль, потому что женщины лучшие хозяйки, чем мужчины. К примеру: там, где руководитель ОТГ женщина, больше идет на социальные вопрос - на школы и медицину. Они лучше, чем мужчины, понимают, в чем нуждаются украинцы - защите прав детей, интересов людей пенсионного возраста.

А мужчины на руководящих должностях считают себя маленькими феодалами. И тратят средства, как правило, на строительство дорог и возведение фонтанов", - говорит эксперт.

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Мужчины должны относиться к женщинам в политике как к партнерам, отмечает Ламах, и объясняет, что это практика всего западного мира и ЕС, в частности.

"В Украине отношение мужчин к женщинам на руководящих должностях имеет дискриминационный, сексистский характер. Те же европейцы относятся к женщинам, как к партнершам в работе. Они не мыслят себе принятие решения без участия женщин.

Например, Франция даже приняла закон, который определяет, что на руководящих должностях в той или иной бизнес-компании и других структурах должно не менее 50% женщин", - добавила она.

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Женщины часто становятся Рубиконом для различных режимов, говорит Ламах.

"Возьмем, например, Беларусь. Посмотрите, как после последних событий там объединились женщины. Феминизм в стратегию развития страны давно ввели Канада, Швеция, Франция. И назвали это явление прогрессивным движением и идеологией. И мы должны понять, что феминизм - это не подчинение мужчин под женщин, это их равные должности.

Феминизм - это не дискриминация, это - уважение", - говорит специалист.

Ламах убеждена, что время для женщин на руководящих должностях в украинском политикуме пришло.

"Во время экономических кризисов женщины быстрее находят компромиссные решения и выводят страны из кризиса, чем мужчины. Приведу вам пример: пути выхода из карантина, как только началась пандемия, первыми начали искать именно женщины. Ангела Меркель, Елизавета II, жены принцев и другие влиятельные личности начали проводить онлайн-встречи, делать первые шаги для преодоления пандемии. И это - уникально, и является ярким примером эффективности женщин на руководящих должностях", - резюмировала она.

Отметим, на грядущих местных выборах в Украине сразу несколько женщин бороться за мэрские должности. Например, уже известно, что за кресло столичного головы будет бороться Ирина Верещук от партии "Слуга народа". А за пост мэра Полтавы - Оксана Деркач - от партии ОПЗЖ.

Как писал УНН, первая женщина - мэр в Париже Анн Идальго в июне переизбралась на второй срок, сумев реализовать в городе в течение первой своей каденции немало социальных и экологических инициатив.