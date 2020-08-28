Корниенко о назначении на должности людей Януковича: это попытка решить проблему кадрового голода

КИЕВ. 28 августа. УНН. Назначение на должности чиновников, времен экс-президента Виктора Януковича, является попыткой решить проблему кадрового голода. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире радио "НВ", передает УНН.

"Это попытка, все-таки, решать ту проблему кадрового голода, о чем говорил и Президент, и мы это видим и на своем уровне. Ее можно решать разными путями и решаем различными путями, потому что с точки зрения более системной, мы сейчас много работаем по местным выборам, над тем, чтобы наши кандидаты были не просто следующие 5 лет депутатами городских советов и сельских, районных, областных, а чтобы мы могли с них потом выращивать управленческую элиту, будущих заместителей министров, руководителей департаментов, возможно, министров. И так далее, и так далее. Как минимум, чиновников, потенциальных управленцев для региональной сферы", - сказал Александр Корниенко, отвечая на вопрос, является ли назначение чиновников времен Януковича частью политики "Слуг народа".

По его словам, в Украине несколько большая проблема с кадровым голодом, что это задача всех. Система высшего образования отвечает на эти вопросы не так качественно, а больше соответствует бизнес, жизнь и управленческая практика.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Президент отметил, что не считает всех чиновников времен Януковича "старой властью".