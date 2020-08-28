КСУ признал ограничение зарплат чиновникам на период карантина незаконным

КИЕВ. 28 августа. УНН. Конституционный Суд Украины признал решение об установлении на период действия карантина зарплат чиновникам таким, что не соответствует Конституции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации КСУ.

"Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан ... Решением Конституционного Суда Украины признаны не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения: частей первой, третьей статьи 29 Закона № 294; абзаца девятого пункта 2 раздела 2 "Заключительные положения" Закона № 553. Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление - Верховный Суд - обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения подпунктов 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаца шестого пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года № 392 (далее - Постановление № 392), а также пунктов о самоизоляции.

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Сообщается, что Конституционный Суд Украины отметил, что ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина возможно в случаях, определенных Конституцией Украины. Такое ограничение может устанавливаться исключительно законом - актом, принятым Верховной Радой Украины как единственным органом законодательной власти в Украине. Установление такого ограничения подзаконным актом противоречит Конституции Украины.

"Также Суд в своем решении указал следующее: отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит Конституции Украины. Установление предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, предусмотренное в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный Кабинетом министров Украины, является неопределенным относительно действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права", - указано в сообщении.

Отмечается, что заработная плата и денежное обеспечение работников Кабмина, служебных и должностных лиц органов законодательной и судебной власти поставлены в зависимость от исполнительной власти и ограничения предусмотренных оспариваемыми положениями статьи 29 Закона № 294 выплат является допустимым в условиях военного или чрезвычайного положения, однако такого рода ограничения должно вводиться пропорционально, с установлением четких временных сроков и в строгом соответствии с Конституцией и законами Украины.

Указано, что решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 29 апреля Кабмин установил зарплаты чиновникам до конца карантина, с лимитом в 47 тыс. грн.