В НАБУ заявили, что решение КСУ относительно Сытника является политически мотивированным

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Национальном антикорпуцийному бюро (НАБУ) заявили, что решение Конституционного суда Украины (КСУ) о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ политически мотивированным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Решение КСУ о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-центр, принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументировано разговоры про "управляемое правосудие в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины, это решение является очередным шагом на пути уничтожение институциональной независимости Национального бюро. До этого КСУ лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, расследовали детективы НАБУ. На очереди рассмотрение судьями КСУ представление нардепов о якобы неконституционности создания Национального Бюро", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы НАБУ инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые на протяжении последних 5 лет "в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию", выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, "которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых".

"Заметим, что несмотря на признание КСУ указа Президента о назначении Артема Сытника Директором НАБУ неконституционным, оно не предполагает его автоматического увольнения. Закон Украины "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро по должности, решение Конституционного Суда среди них нет", - сообщили в пресс-центре.

Раньше 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Добавим, что Сытник был назначен в НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко No 218/2015 от 16 апреля 2015 года.