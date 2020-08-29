Маркив: Судят не меня, а Украину

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заключенный в Италии нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что судят не его, а Украину для того, чтобы лоббировать российские интересы. Об этом он заявил во время общения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

“Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И как итог — снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело”, — сказал он.

Виталий рассказал, что благодаря усилиям Украины, у него во время более чем трехлетнего заключения была возможность встретиться с женой.

Министр внутренних дел показал Виталию фото с Софийской площади в центре Киева, где размещен большой баннер в поддержку бойца.

“Мы помним о тебе, даже День Независимости праздновали на фоне баннера на твою поддержку”, — отметил Арсен Аваков.

Как ранее сообщалось в УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива — Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.