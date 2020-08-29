Тихановская назвала условия для разрешения кризиса в Беларуси при участии РФ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция будет рассматривать Россию как посредника в том случае, если политический кризис в республике не удастся решить без международной помощи. Об этом она сказала в интервью Euronews, передает УНН.

Отвечая на вопрос, нужна ли Беларуси помощь извне или белорусы способны самостоятельно справиться с ситуацией, Тихановская сказала, что в республике произошел внутренний кризис, не направленный против любого из государств, поэтому “мы берем на себя ответственность в решении этого кризиса путем переговоров внутри страны”.

“Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные отношения”, — отметила Тихановская.

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По ее словам, выборы президента были сфальсифицированы и народ понимает, кто должен управлять страной. “И они будут защищать свой выбор. Власть, которая есть сейчас, они (народ) ее уже не примут. Поэтому двоевластие как такового быть не может”, — добавила она.