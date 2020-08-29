Президент поздравил театр им. Франко со столетием и прочитал со сцены юмористический монолог

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой поздравили коллектив Национального академического драматического театра имени Ивана Франко со столетием. Об этом вечером 28 августа сообщил Офис Президента Украины, передает УНН.

"В начале выступления Владимир Зеленский зачитал юмористический монолог, посвященный юбилею театра. В своей монопьесе Президент отметил, что помнит, как это - быть на сцене, посмеялся с официальных бюрократических речей и сделал акцент на искренности своего поздравления", - говорится в сообщении.

"Ко всем вам - большое уважение. Вы действительно мастера сцены. Хочу поздравить всех 590 человек - большой коллектив, одна команда - вам всем благодарны мы как зрители. Всех режиссеров, мастеров, опытных и молодых актеров, композиторов, прекрасных гримеров и прекрасных дам, работающих в гардеробных. Вы все - одна команда. Думаю, что коронавирус обязательно скоро кончится, и снова здесь будут аншлаги и аплодисменты только вам", - сказал он.

Президент также вручил награды за весомый личный вклад в развитие театрального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, сообщили в Офисе главы государства.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден артист Александр Заднепровский, орденом князя Ярослава Мудрого V степени - артист Анатолий Хостикоев, орденом "За заслуги" II степени - артисты Остап Ступка и Наталья Сумская, орденом "За заслуги" III степени - артисты Василий Баша и Олег Стальчук, орденом княгини Ольги III степени - артистка Лариса Руснак.

Кроме того, Глава государства присвоил почетные звания "Народный артист Украины", "Заслуженный артист Украины" и "Заслуженный работник культуры Украины".

"После завершения церемонии награждения Президент Украины и первая леди продолжили просмотр праздничной программы юбилейного вечера, заняв места в зрительном зале", - отмечается в сообщении.

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Отмечается, что на мероприятии также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Юрий Костюк, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Напомним, ранее во время рабочей поездки в Черкасскую Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на могилу украинского классика, поэта и художника Тараса Шевченко.