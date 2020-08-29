В полиции начали расследование уничтожения автомобиля нардепа Лерос

КИЕВ. 29 августа. УНН. Полиция Киева устанавливает причины возгорания автомобиля народного депутата Гео Лероса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу пресс-службы полиции города Киева и инфорацию самого нардепа.

“В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия”, — сообщили правоохранители.

Отмечается, что в столичной полиции поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля “Мерседес”. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

“Спасатели потушили пожар, в результате которого уничтожено транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины”, — говорится в сообщении.

“Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля”, — сообщили правоохранители.

Сам нардеп Лерос сообщил на своей странице в Facebook, что камера с соседнего дома перестала записывать видео еще две недели назад.

“Приехала лаборатория полиции, оказывается запись камеры из соседнего дома, которая направлена на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи”, — написал он.

Он добавил, что по словам свидетелей хлопок было слышно в квартире на 14 этажа. “Сомнений уже нет, это был поджог”, — добавил парламентарий.

В полиции добавили, что событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

Напомним, поздно вечером 28 августа народный депутат из партии “Слуга народа” Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.