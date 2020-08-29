Зеленский пообещал вернуть всех пленных: живых и неживых

КИЕВ. 29 августа. УНН. Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о проблеме возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан.

На встрече обсудили проблему возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы сделать это как можно быстрее, отмечено в сообщении.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте", - обратился Президент к участникам встречи.

"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в начале августа Ермак анонсировал новый обмен пленными "100 на 100".