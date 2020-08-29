Степанов: Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов знает, что существуют случаи, когда желающих пройти тест на COVID-19 отправляют в частные учреждений, и заверил, что все государственные учреждения тестами обеспечены. Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

“Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов”, — подчеркнул министр.

Он добавил, что с начала пандемии было существенно обновлено оборудование для тестирования.

“Я вам хочу сказать, что до начала пандемии последний раз оборудование в лабораторные центры мы покупали в 2009 году. То есть последняя закупка в некоторые лабораторные центры оборудования была в 2009 году. Мы сейчас практически обновили полностью весь состав оборудования, необходимого для тестирования, с одной стороны. А с другой стороны, продолжаем это делать. И параллельно учим людей делать именно эти тесты. То есть у нас есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области”, — рассказал Степанов.