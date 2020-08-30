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Съезд "Слуги народа": сегодня состоится закрытая часть собрания

Съезд "Слуги народа": сегодня состоится закрытая часть собрания

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня состоится съезд партии "Слуга народа", который продлится фактически два дня. Первый день пройдет в закрытом формате, а в понедельник - торжественная часть. Информацию об этом УНН подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, закрытая часть состоится в "Парковом". Начало запланировано на 12:00.

Рассматривать как отметила Кравчук, будут разные технические вопросы, а также планируют утвердить кандидата на довыборах в Раду по 208 округу.

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Вторая часть съезда "Слуга народа" будет открытой. На ней ожидается визит Президента Украины Владимира Зеленского.

"Представляем команды, которые будут участвовать в местных выборах", - отметила Кравчук.

Ранее в "Слуге народа" назвали новую дату съезда партии - 31 августа.

Источник: УНН
Теги: Украина, партии, Слуга народа
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