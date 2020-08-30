МИД напомнил миру о жертвах насильственных исчезновений в Крыму и на Донбассе

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией территориях Украины в Крыму и на Донбассе. Соответствующее заявление к Международному дню жертв насильственных исчезновений обнародовано на сайте МИД, передает УНН.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым и г. Севастополь осуществляется процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей", - сообщили в Министерстве.

Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования.

Кроме того, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений. В этой связи важным является усиление международного давления на Российскую Федерацию с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, прежде всего что касается обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - отметили в Министерстве.

Напомним, по данным УВКПЧ ООН по делам, связанным с конфликтом, русская оккупационная администрация в Крыму использовала систему правосудия, которая часто не обеспечивала право на справедливое судебное разбирательство и гарантии надлежащей правовой процедуры.