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Зеленский в честь праздника отметил шахтеров государственными наградами

Зеленский в честь праздника отметил шахтеров государственными наградами

КИЕВ. 30 августа УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских шахтеров государственными наградами за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ № 367/2020 Глава государства подписал по случаю Дня шахтера.

Так, Президент наградил одного горняка орденом "За заслуги" II степени, пятерых - орденом "За заслуги" III степени, двенадцать - орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени, восьмерых - медалью "За труд и доблесть" и одного - орденом княгини Ольги III степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", а еще двенадцати - "Заслуженный шахтер Украины".

"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа - нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - заявил Глава государства.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Донецкую область.

Источник: УНН
Теги: шахта, Украина, шахтеры, Президент, Владимир Зеленский
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