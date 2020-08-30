Верещук осудила нападение на автобус под Харьковом: никто в стране не имеет права на подобные поступки

КИЕВ. 28 августа. УНН. В четверг, 27 августа, на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми. Нардеп и кандидат на пост мэра столицы Ирина Верещук не связывает нападение с началом политического сезона, и подчеркивает, что это вопиющее нарушение закона, за которое виновные должны быть наказаны. Об этом она сказала в интервью "Politeka Online", передает УНН.

"Я не думаю, что это начало нового политического сезона, но точно знаю, что это нарушение закона, вопиющее нарушение закона, которое должно быть расследовано, и главное, доведено до логического завершения. Виновные должны быть наказаны.

...Мы понимаем, что это - преступление, на него кстати уже отреагировал президент Зеленский, и я также, как и остальные депутаты Верховной рады от фракции "Слуга Народа", присоединилась к совместному заявлению, которое мы делаем, и опять же, готова его повторить. Это беспредел, и никто в этой стране не имеет права на такие действия", - прокомментировала Верещук.

Нардеп отметила, что в социальных сетях есть те, кто поддерживают нападение на людей в автобусе. Но такие действия должны быть осуждены обществом.

"Подумайте, люди, которые сейчас помогают таким образом ультраправым, ультралевым, любой группировке, услышать или почувствовать, что им это можно, то завтра это коснется ваших детей, ваших жен, ваших сестер, ваших дочерей. Хорошо думайте, это огромная ответственность - нас как политиков, конечно, власть, все, что будет от нас зависить, мы сделаем, но вот то общественное осуждение, общественная нетерпимость к таким вещам, должно быть абсолютом, это (нападение, - ред.) должно быть 100% осуждено", - сказала Верещук.

Также Верещук напомнила, что такие случаи стрельбы среди бела дня случаются не впервые. Она напомнила о случае в Броварах, о нападениях на журналистов. Политик отметила, что такие вещи неприемлемы для цивилизованного и организованного общества.

Как писал УНН, за нападение на автобус под Харьковом, 12 подозреваемым уже избрана мера пресечения. Также появились новые задержанные.