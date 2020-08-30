Шмыгаль спустился в шахту "Торецкая" в Донецкой области

КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время рабочей поездки в Донецкую область Премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец и глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-цивилильной администрации Павел Кириленко посетили шахту "Торецкая" ГП "Торецкуголь", передает УНН со ссылкой на пресс-служба КМУ.

Шмыгаль подчеркнул, что угольная отрасль является основой экономики многих отраслей, а также имеет существенное социальное значение для моногородов, которых на сегодняшний день более 60 в Украине.

"Отдельная тема - это справедливая трансформация угольных регионов. Речь идет о тех ситуациях, когда завершаются выработки и шахты закрываются. Невозможно это просто оставить. Стоит вопрос: как будут жить моногорода, как будут жить шахты, как будут жить люди и общества, зависящие от этих предприятий", - отметил он.

Премьер добавил, что по этому вопросу правительство консультировалось с международными партнерами.

"Говорили об этом и во время переговоров с Ангелой Меркель, и во время разговора с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигеном. Мы объяснили эту проблему. У них есть соответствующий опыт, они предоставляют соответствующие проекты, готовы предоставить финансирование, специалистов, экспертов. Это длительная работа. Она стратегическая и займет годы, чтобы сделать трансформацию угольных регионов. Это наша стратегия", - сказал он.

Шмыгаль также поднял тему о том, что на сегодня остается не решенным вопрос текущей кредиторской и дебиторской задолженности и задолженности за электроэнергию.

"Здесь вопрос более комплексный и на каждом предприятии это надо решать индивидуально. Мы знаем общую сумму - это более 29 млрд грн. Правительство будет совместно с предприятиями и шахтерскими профсоюзами работать для решения накопившихся за последние годы проблем", - сказал он.

Со своей стороны в. о. министра энергетики Ольга Буславец добавила, что "только за август благодаря совместной работе Министерства и правительства было выплачено "Центрэнерго" 600 млн грн для всех шахт".

"Это дало возможность погасить долги по зарплате и электроэнергии и вывести шахты из простоя. В дальнейшем будем работать, чтобы все шахты функционировали стабильно", - отметила Ольга Буславец.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил , что безубыточность угольных предприятий, европейские условия и безопасность труда - это ориентиры для дальнейшей работы правительства.