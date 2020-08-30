Ляшко: если не будет чрезвычайного положения, то выборы проведут даже в "красных зонах"

КИЕВ. 30 августа. УНН. Местные выборы в Украине пройдут 25 октября, даже если ситуация в регионах будет принадлежать к "красной зоне" по распространению коронавирусной болезни. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире программы "Факты недели", передает УНН.

“Если не введут чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе, в „красной зоне“. Мы сейчас уже наработали все рекомендации, в качестве примера брали выборы Польши, взяли их опыт”, — сказал Ляшко.

Ранее в ЦИК назвали дату начала избирательного процесса местных выборов — 5 сентября 2020 года.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119 074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.