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Гибель нацгвардейцев под ВР: Разумков указал на ухудшение ситуации в деле

Гибель нацгвардейцев под ВР: Разумков указал на ухудшение ситуации в деле

Дмитрий Разумков (в центре)

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообщался с родственниками нацгвардейцев, погибших 31 августа 2015 года в результате подрыва гранаты у ВР, и отметил ухудшение ситуации по делу. Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент УНН.

"Наиболее трагично, что погибли 4 молодых парня, которые отдали жизни даже не на Востоке, где идет война, а в центре нашего государства, на мирных улицах, на одной из главных площадей. Очень трудно об этом говорить. Мы пообщались с родными, ситуация до сих пор не сдвинулось с мертвой точки, она даже ухудшилась. Потому что одно лицо, обвиняемое в этих событиях, оно сегодня находится на свободе. Другое лицо, как говорят родственники, затягивает максимально этот процесс. И уже не первый год мы не видим приговора суда. Хотелось бы все же, чтобы суд определился и дал свою оценку тем событиям, которые произошли в центре государства 5 лет назад", - сказал Разумков.

Как сообщал УНН ранее, возле Верховной Рады Украины начались поминальные мероприятия в память о четырех военнослужащих Нацгвардии, погибших в результате взрыва боевой гранаты 31 августа 2015 года.

Напомним, 31 августа 2015 года после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации под зданием парламента начались столкновения. Протестующие начали забрасывать стражей порядка петардами и дымовыми шашками, позже один из протестующих бросил в группу силовиков боевую гранату. В событии под Радой пострадали около 150 человек.

Источник: УНН
Теги: ВР, Нацгвардия, Дмитрий Разумков
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