Разумков о планах работы ВР: в этой сессии будет больше политики

КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время четвертой сессии Верховной Рады текущего созыва, которая начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов. Также главным вопросом будет рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил журналистам председатель ВРУ Дмитрий Разумков под стенами парламента, передает корреспондент УНН.

"На эту сессию стратегическим будет вопрос именно Госбюджета на следующий год. Согласно законодательству, он должен поступить в ВРУ до 15 сентября. ВРУ готова к этому полностью, и профильный комитет и все другие комитеты, которые будут приобщены к этому процессу, готовы работать, вносить предложения. На сегодня соответствующего законопроекта в ВРУ внесено не было", - сказал Разумков.

По его словам, многие другие законопроекты, которые будут выноситься на эту сессию, обусловлены планом законодательной работы ВР, также свои коррективы внес коронавирус.

"Будет больше политики в этой сессии, ведь приближаются местные выборы. Все, что будет происходить в государстве, и в том числе в политическом органе ВРУ, также будет связано с местными выборами. Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым для народных депутатов, чем рейтинги на местных выборах", - сказал Разумков.

Также он добавил, что будут вынесены для рассмотрения социальные и экономические законопроекты.

Напомним, как сообщили во фракции "Слуга народа", четвертую сессию ВР, которая начнется с 1 сентября, будет полностью посвящено подготовке Государственного бюджета на 2021 год, а также в приоритетности пакет экономических законов.