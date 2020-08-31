Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,46 0,0755  EUR: 32,43 0,1467 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание согласительного совета ВР
Эксклюзивные новости УНН
В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации
В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
11040

Разумков о планах работы ВР: в этой сессии будет больше политики

Разумков о планах работы ВР: в этой сессии будет больше политики

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время четвертой сессии Верховной Рады текущего созыва, которая начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов. Также главным вопросом будет рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил журналистам председатель ВРУ Дмитрий Разумков под стенами парламента, передает корреспондент УНН.

"На эту сессию стратегическим будет вопрос именно Госбюджета на следующий год. Согласно законодательству, он должен поступить в ВРУ до 15 сентября. ВРУ готова к этому полностью, и профильный комитет и все другие комитеты, которые будут приобщены к этому процессу, готовы работать, вносить предложения. На сегодня соответствующего законопроекта в ВРУ внесено не было", - сказал Разумков.

По его словам, многие другие законопроекты, которые будут выноситься на эту сессию, обусловлены планом законодательной работы ВР, также свои коррективы внес коронавирус.

"Будет больше политики в этой сессии, ведь приближаются местные выборы. Все, что будет происходить в государстве, и в том числе в политическом органе ВРУ, также будет связано с местными выборами. Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым для народных депутатов, чем рейтинги на местных выборах", - сказал Разумков.

Также он добавил, что будут вынесены для рассмотрения социальные и экономические законопроекты.

Напомним, как сообщили во фракции "Слуга народа", четвертую сессию ВР, которая начнется с 1 сентября, будет полностью посвящено подготовке Государственного бюджета на 2021 год, а также в приоритетности пакет экономических законов.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.