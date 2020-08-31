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Минздрав инициирует упрощение процедуры закупки по подведению кислорода в больницах - Степанов

Минздрав инициирует упрощение процедуры закупки по подведению кислорода в больницах - Степанов

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство здравоохранения инициирует постановление Кабинета министров Украины, которое позволит закупать работы по разведению централизованной подачи кислорода по больнице по упрощенной процедуре. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Было дано соответствующее задание главам ОГА увеличить количество коек с подведенным кислородом. Такие задачи были даны еще в начале июня, но сейчас они были активизированы максимально... Цель, чтобы 80% коек были обеспечены кислородом. Или, чтобы было централизованное снабжение кислорода, если есть станция в медицинском учреждении или с помощью кислородного концентратора, который приобретается нашими больницами. Для ускорения этого процесса Министерством здравоохранения будет инициировано постановление Кабинета министров, которое позволит закупать работы по разведению централизованной подачи кислорода по больнице по упрощенной процедуре, как это предусмотрено нашим законодательством по борьбе с COVID-19", - отметил он.

Напомним, в Украине в конце мая из-за COVID-19 были госпитализированы 749 человек на прошлой неделе - 2 829. Так, начиная с конца мая количество госпитализаций из-за COVID-19 увеличилась почти в 4 раза.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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