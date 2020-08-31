Степанов анонсировал проверку больниц по обеспеченности больных COVID-19

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов будет инициировать ряд действий по проверке больниц по обеспеченности лекарствами больных COVID-19. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Также Министерство здравоохранения инициировало соответствующее постановление правительства по централизованной закупке одного из лекарственных средств - ремдесивир, чтобы мы централизованно могли его закупить и поставить на территорию Украины, соответственно, в наши больницы. Оно показывает неплохой результат в лечении COVID-19 в наших иностранных партнеров. Вообще на процесс лечения больных COVID-19 было предусмотрено НСЗУ 15,6 млрд гривен, были заключены договоры и перечисляются средства. На этой неделе я буду инициировать ряд действий по проверке больниц, как обеспечиваются наши больные", - отметил он.

Напомним, в Украине в конце мая из-за COVID-19 были госпитализированы 749 человек, на прошлой неделе - 2829. Так, начиная с конца мая количество госпитализаций из-за COVID-19 увеличилось почти в 4 раза.