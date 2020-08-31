Изменения в постановление о местных выборах могут поставить их под угрозу — Разумков

КИЕВ. 31 августа. УНН. Если внести изменения в постановление Верховной Рады о местных выборах в Украине в части их проведения в ОРДЛО, то это может поставить под угрозу их проведение на всей остальной территории страны. Об этом заявил журналистам глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об изменении постановления", - сообщил Разумков.

Он также отметил, что условия проведения выборов на территории государства - это свободное волеизъявление, свободный доступ, равные права, выборы по украинскому законодательству.

"Объявление о выборах ВРУ должна сделать не позднее чем за 90 дней до их начала. На сегодня этот процесс уже начался, и я не знаю, как можно трактовать любые изменения в это постановление, так как это может привести к тому, что под угрозу будут поставлены выборы на всей остальной территории нашего государства", - заявил спикер парламента.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Позже стало известно, что обращение Леонида Кравчука к ВР относительно выборов в ОРДЛО было направлено в комитеты.

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Добавим, вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что для выборов в ОРДЛО нужен отдельный закон.