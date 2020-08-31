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В ВР в целом зафиксировано 23 случая COVID-19 среди нардепов - Разумков

В ВР в целом зафиксировано 23 случая COVID-19 среди нардепов - Разумков

КИЕВ. 31 августа. УНН. На сегодня 23 парламентария заболели или сейчас болеют коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на заседании согласительного совета сказал глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Даже сегодня в Верховной Раде мы имеем 23 коллег, которые заболели или даже сейчас болеют... и 7 случаев в аппарате ВР", - сказал Разумков.

Он призвал всех присутствующих соблюдать масочный режим, ведь ситуация с коронавирусом в стране "непростая".

Как сообщал УНН, в Украине на 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2000.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, карантин, нардепы
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