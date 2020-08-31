В случае выявления больного COVID-19 ребенка школу закрывать не будут - нардеп

КИЕВ. 31 августа. УНН. В случае выявления коронавируса у одного ученика всю школу закрывать не будут, на самоизоляцию отправят только класс. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент УНН.

"К рабочему месту допускают только тех учителей, которые будут носить маску. Также будет температурный скрининг и внешний осмотр", - сказала Кравчук.

По ее словам, если у учителя температура больше 37,2 градуса и есть признаки ОРВИ, то его отправят домой.

Отвечая на вопрос, будут ли закрывать всю школу в случае выявления больного ребенка, Кравчук ответила: "Всю школу - нет, а вот класс полностью отправят на самоизоляцию".

Также она отметила, что всем ученикам перед началом учебного года не нужно делать тест на выявление коронавирусной болезни. "Нет, ПЦР-тест не нужно делать вообще всем ученикам. А справка - она стандартная, ее можно взять у вашего семейного врача", - сказала Кравчук.

По ее словам, решение о графике обучения учащихся составляет дирекция школы, которая может советоваться с родителями, но ответственность - на управленцах школы. "Где-то может быть несколько смен. Где классы делят на группы и смены по учебе в классах, но есть определенные ограничения. Например, для учащихся 3-5 классов учеба должна начаться не позднее 12 часов дня", - добавила Кравчук.

Напомним, Министерство образования и науки Украины не будет инициировать проведение ИФА-тестирования для учителей с 1 сентября текущего года и вообще снимает с себя ответственность за здоровье учителей и учеников в контексте обеспечения безопасности их от COVID-19, перекладывая ее на местные органы власти.