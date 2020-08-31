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Новый руководитель Укрзализныци рассказал, кого будут увольнять

Новый руководитель Укрзализныци рассказал, кого будут увольнять

КИЕВ. 31 августа. УНН. Массового сокращения рабочих "Укрзализныци" (УЗ) не будет. Об этом в своем Facebook написал новый руководитель УЗ Владимир Жмак, опровергая распространенную в СМИ информацию об увольнении работников "Укрзализныци", передает УНН.

"Никаких сокращений штата рабочих профессий пока не планируется. Более того, я в первом же выступлении перед коллективом УЗ подчеркнул необходимость создания достойных условий труда для рабочих и повышения социальных стандартов", - пишет Жмак.

Он уточнил, что в УЗ имеется значительное дублирование управленческих должностей, что стало следствием пробелов в менеджменте. Такие должности, по убеждению Жмака, должны быть пересмотрены.

"Будут сокращения, которые будут касаться "задубированных" и управленческих должностей, которыми необоснованно перенасыщена Укрзализныця. А также будет борьба с халатностью, непрофессионализмом, схемами, кражами и махинациями на всех уровнях. Жестокая и бескомпромиссная. Но о сокращении машинистов, сборщиков поездов, путевых обходчиков, диспетчеров и других железнодорожных профессий, которые каждый день обеспечивают жизнедеятельность УЗ, речи не идет", - заверил он.

Кроме того, на данный момент УЗ изучает возможности приватизации непрофильных объектов, добавил Жмак.

"Но, в любом случае, главным условием приватизации объектов будет сохранение их специализации и рабочих мест", - резюмировал он.

Напомним, на прошлой неделе новым главой УЗ стал Владимир Жмак. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство членов наблюдательного совета УЗ.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, увольнение
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