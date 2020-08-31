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В МИД отреагировали на новые обыски и задержание в оккупированном Крыму

В МИД отреагировали на новые обыски и задержание в оккупированном Крыму

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодняшние обыски в домах крымских татар и задержание в аннексированном Россией Крыму является очередным с продолжающихся преследований в отношении тех, кто выступает против незаконной оккупации Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Российская оккупационная власть продолжает преследовать крымских татар, о чем свидетельствует задержание крымского журналиста Айдера Кадырова после сегодняшних обысков в домах (в Крыму - ред.). Это последнее с продолжающихся преследований в отношении тех, кто выступает против незаконной оккупации Москвы", - написала пресс-секретарь МИД Украины.

Напомним, в оккупированном Крыму - в Нижнегорском, Советском районах и Судаке - российские силовики утром 31 августа провели обыски в домах крымских татар.

Как сообщалось, в Представительстве Президента отреагировали на очередные обыски в оккупированном Крыму. Прокуратура и полиция АРК открыли производство.

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, обыск
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