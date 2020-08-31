Отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ - Ермак

КИЕВ. 31 августа. УНН. Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

По его словам, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых "минских договоренностей".

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - отметил Андрей Ермак.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что "минские соглашения" и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - подчеркнул Андрей Ермак.

Как сообщалось ранее в УНН, заявления Фокина об амнистии и особом статусе всего Донбасса не отвечают национальным интересам - Аваков.

Напомним, что Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".