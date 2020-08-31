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В школах разрешается носить самодельные маски - Шкарлет

В школах разрешается носить самодельные маски - Шкарлет

КИЕВ. 31 августа. УНН. В школах разрешается носить не только промышленно изготовленные маски, а те, что изготовлены самостоятельно. Об этом исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Рекомендовано установить особые условия организации питания учащихся учреждений общего среднего образования и надлежащего режима питьевой воды... Рекомендовано также обеспечить учреждения средствами индивидуальной защиты, средствами обеспечения индивидуальной гигиены и соответствующим оборудованием... Хочу подчеркнуть, что использование медицинской маски, (они - ред.) могут быть не только промышленно изготовлены, но и самостоятельно. Согласно нормативам, это разрешается использовать. При этом это существенно удешевляет процесс индивидуальной защиты", - отметил он.

Напомним, руководителям Министерства здравоохранения и Министерства образования, накануне и после 1 сентября, поручено провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, школа, карантин
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