Обыски в Крыму: Украина требует от России освободить задержанных

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с волной незаконных обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на комментарий министерства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. По имеющейся информации, после проведения обысков в домах Айдера Кадырова (с. Разливы Нижнегорского района), Айдера Аблякимова (с. Солнечная Долина Судакского района), Ридвана Умерова (г. Судак) и Энвера Топчи (пгт Ички (Советский) Ичкинского района) указанные лица были незаконно задержаны. Во время предыдущей волны арестов в июле оккупационной администрацией было задержано 7 крымских татар", - сообщили в министерстве.



Дипломаты отметили системном применение Россией репрессивного аппарата для преследования и борьбы с журналистами и активистами, продолжает политику притеснения всех несогласных с оккупацией, от которой особенно страдают представители крымскотатарского народа.



"Требуем от России немедленного освобождения задержанных сегодня четырех человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. На сегодня, РФ незаконно держит за решеткой около 100 украинских граждан. Призываем международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей оккупированного Крыма и усилить давление на Россию для прекращения ею грубых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове", - заявили в МИД.



Напомним, в оккупированном Крыму - в Нижнегорском, Советском районах и Судаке - российские силовики утром 31 августа провели обыски в домах крымских татар.



Как сообщал УНН, в Представительстве Президента отреагировали на очередные обыски в оккупированном Крыму. Прокуратура и полиция АРК открыли производство.