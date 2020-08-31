Ставки на выборы мэра столицы: в лидерах букмекеров по-прежнему Кличко и Верещук

КИЕВ. 31 августа. УНН. Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября, передает УНН.

Так, по данным букмекеров, лидером гонки пока является действующий мэр столицы Виталий Кличко с коэффициентом 1,104.

На втором месте — кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук с коэффициентом 10.

Третье место, по прогнозам букмекеров, занимает Сергей Притула (коэффициент 12,5), а четвертое - Андрей Пальчевский (коэффициент 13).

На пятом месте, по прогнозам букмекеров, Александр Попов (коэффициент 30).

Отметим, что букмекеры также принимают ставки и на таких кандидатов в мэры Киева, как Владимир Гройсман (коэффициент 75), Евгений Комаровский (коэффициент 100), Гарик Корогодский (коэффициент 145), Дмитрий Гордон (коэффициент 149).

Отметим, что по словам политолога Виталия Балы, у "Притулы худшая ситуация, а действия Пальчевского даже трудно комментировать".



Что касается Кличко, то эксперты прогнозируют падение рейтингов действующего мэра, а также говорят о том, что его избиратель не особо мотивирован, и в день голосования может просто не дойти до избирательных участков.



Политолог Постернак, в свою очередь, отмечает, что из всех заявленных кандидатов именно с Верещук Кличко будет бороться сложнее всего.