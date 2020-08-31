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Прекращение огня на Донбассе: Корниенко сообщил о 36 днях без потерь

Прекращение огня на Донбассе: Корниенко сообщил о 36 днях без потерь

Александр Корниенко

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня, 31 августа, на Донбассе длится 36 день без боевых потерь во время полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом во время съезда сказал глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"В результате упорных усилий Президента Украины и всей дипломатической команды мы добились полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. 36 день без боевых потерь сегодня", - сказал Александр Корниенко.

Напомним, 27 июля 2020 года начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, Слуга народа, Александр Корниенко
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