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Зеленский: монобольшинство, несмотря на слухи, продолжает существовать

Зеленский: монобольшинство, несмотря на слухи, продолжает существовать

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Монобольшинство партии "Слуга народа" в Верховной Раде продолжает существовать, несмотря на слухи. Об этом на съезде партии "Слуга народа" сказал Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мы приняли государственный бюджет в срок, не до 5 утра и без учета разных политических "хотелок", сделали украинцев хозяевами своей земли, приняли много законов для экономики, борьбы с коррупцией, судебной системы, медицины, образования, местного самоуправления. И всем, кто говорит, что "монобольшинство - все", что ее не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где непременно появляется 226, 235, 240 голосов именно от партии "Слуга народа", - сказал Президент.

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По его словам, действительно, в работе бывают ошибки, но "они признаются и они исправляются".

"Да, некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они - микробы, они - бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху", - добавил глава государства.

Напомним, 31 августа политическая партия "Слуга народа" продолжила съезд, который начался 30 августа, на котором они решают вопрос относительно их участия в местных выборах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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