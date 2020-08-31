Закон о референдуме: Зеленский обещает рассмотрение проекта в ближайшее время

КИЕВ. 31 августа. УНН. Проект закона о народовластии готов ко второму чтению и в ближайшее время будет рассмотрен украинским парламентом. Об этом на съезде партии "Слуга народа" сказал Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мы обещали народовластие через референдум, и это еще один важный пункт программы, который предстоит сделать. Первый закон необходим, для этого готов ко второму чтению и в ближайшее время будет рассмотрен украинским парламентом", - заявил Зеленский.

По его словам, впервые в истории страны будут спрашивать именно мнение обычного гражданина на общенациональном уровне.

"Именно ты будешь формировать повестку дня из ключевых вопросов, решать - что хорошо, а что плохо, что нужно стране, а что нет", - добавил Глава государства.

Напомним, Венецианская комиссия приняла "временный вывод" относительно украинского закона о референдуме.