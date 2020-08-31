Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7035

Обыски в Крыму: санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму должны быть усилены

Обыски в Крыму: санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму должны быть усилены

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина будет добиваться, чтобы причастные к преступлениям в Крыму, связанные с нарушением прав человека, понесли ответственность, а санкции против РФ усиливались. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня сотрудниками ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму задержано четырех крымских татар - Айдера Аблякимова (пос. Солнечная Долина, Судакский городской совет), Айдера Кадырова (с. Разливы, Нижнегорский район), Энвера Топчи (пгт Советский) и Ридвана Умерова (г. Судак). В очередной раз с обысками в дома, где находились малолетние дети, пришли на рассвете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации правозащитной группы "Крымская солидарность", всех задержанных доставляют в помещение ФСБ в городе Симферополе.

"Очередной акт давления на граждан по этническому и религиозному признаку во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением международного гуманитарного права российской оккупационной администрацией и свидетельством того, что средства международного влияния на Россию недостаточны. Безосновательные обыски, аресты, которые происходят на глазах детей, постоянные "предупреждение" носят системный характер. Украина будет добиваться, чтобы причастные к этим преступлениям понесли ответственность, а санкции против РФ усиливались", - заявил Яременко.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с волной незаконных обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: санкции, Крым, обыск, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.