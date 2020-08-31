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У члена территориальной избирательной комиссии обнаружили COVID-19 - Корниенко

У члена территориальной избирательной комиссии обнаружили COVID-19 - Корниенко

КИЕВ. 31 августа. УНН. Есть первый случай, когда у члена территориальной избирательной комиссии в одной из областей обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом во время брифинга после съезда сказал глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Уже есть случай первый, когда есть коронавирус у члена территориальной избирательной комиссии в одной из областей. Сейчас принималось решение или о самоизоляции или о перезагрузке комиссии. И дальше будут все эти инструкции делаться для того, чтобы, собственно, не сорвался весь этот процесс", - сказал Александр Корниенко.

Он отметил, что сейчас работают над тем, чтобы защитить избирателей на участках.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны почувствовать изменения политического ландшафта на местах и увидеть новые лица власти.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Коронавирус, Слуга народа, Александр Корниенко
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