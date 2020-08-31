Директорам школ посоветовали, что делать, если у ученика обнаружили COVID-19

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство здравоохранения разработало алгоритм для директоров школ на случай, если у ученика или работника обнаружат COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Если у ученика выявлены признаки острого респираторного заболевания, его необходимо изолировать в специальном помещении школы и безотлагательно связаться с родителями, а если COVID-19 подтвердился, класс такого ученика направляется на самоизоляцию и переходит на дистанционное обучение. Об этом говорится в рекомендованном алгоритме действий в случае выявления у ученика или работника школы признаков острого респираторного заболевания, обнародованном на сайте МОН сегодня, 31 августа 2020 года", говорится в сообщении.

Отмечается, что если у ученика выявлены признаки острого респираторного заболевания, его необходимо направить в специально отведенное помещение школы в сопровождении уполномоченного лица и безотлагательно проинформировать о случившемся родителей или законных представителей.

"В случае, если ребенок напуган, работник заведения, который сопровождает такого ребенка, должен успокоить его и оставаться с ним в отдельном помещении, которое хорошо проветривается, не снимать маску и соблюдать дистанцию. Медицинский работник или уполномоченное лицо звонит родителям или семейному врачу, при необходимости вызывает скорую помощь и отправляет ребенка домой с его родителями или представителями. Кроме того, медицинский работник или уполномоченное лицо должно направить экстренное сообщение о подозрении на заболевание в лабораторный центр, зарегистрировать случай, в дальнейшем сотрудничать с эпидемиологами и помочь определить круг контактных лиц", - указано в сообщении.

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Сообщается, что если заболевание подтвердилось и у контактных лиц больного ученика, директор школы может принять решение о переходе на дистанционное обучение нескольких классов или всей школы в зависимости от количества подтвержденных случаев.

"Важно не разглашать имени больного ученика или того, у кого подозревают COVID-19 - это вопрос врачебной тайны и страхования от возможного буллинга и стигматизации из-за коронавирусной болезни", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что если COVID-19 заболел учитель или работник учебного заведения, работники, находившиеся в контакте с больным лицом, не выходят на работу и безотлагательно обращаются за медицинской помощью.

"В случае, если температура или признаки острого респираторного заболевания появились у работника во время работы, он должен безотлагательно покинуть школу и обратиться в учреждение здравоохранения за медицинской помощью. В помещении, где находился больной учитель, следует провести проветривание и дезинфекцию вне графика", - добавили в пресс-службе.

Напомним, школьнику на первый семестр понадобится от 80 до 150 масок.