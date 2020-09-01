Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7080

Разумков рассказал об изменениях в графике работы ВРУ

Разумков рассказал об изменениях в графике работы ВРУ

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" рассказал об изменениях в графике работы парламента, передает УНН.

“Две последние недели перед выборами и неделю после — это будет работа в регионах. В сентябре и в начале октября мы будем работать в пленарном режиме и рассмотрим большую часть тех законопроектов, которые предложены”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по словам Разумкова, во время четвертой сессии Верховной Рады нынешнего созыва, начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: монобольшинство, несмотря на слухи, продолжает существовать

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.