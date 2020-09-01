Новости: Политика
Вторник, 1 сентября 2020, 00:45 • Наталья Кузина • 7080
Разумков рассказал об изменениях в графике работы ВРУ
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" рассказал об изменениях в графике работы парламента, передает УНН.
“Две последние недели перед выборами и неделю после — это будет работа в регионах. В сентябре и в начале октября мы будем работать в пленарном режиме и рассмотрим большую часть тех законопроектов, которые предложены”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, по словам Разумкова, во время четвертой сессии Верховной Рады нынешнего созыва, начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов.
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Источник: УНН
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