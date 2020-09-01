Разумков рассказал о письме Фокина в Раду и свою позицию касательно местных выборов

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Верховную Раду поступило письмо от заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина по выборам в Донбассе. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

“По состоянию на сегодня есть заявление Витольда Фокина. Оно в некоторой степени, даже расширяет ту позицию, которая была указана. Оно другое. На мой взгляд — кардинально другое, но все же и там, и там она сделана представителем Украины в трехстороннем контактной группе”, — заявил он.

Разумков также отметил, что Верховная Рада Украины должна объявить выборы не позднее чем за 90 дней до того как они произойдут.

“То есть сроки, когда это сделала ВР Украины, полностью соответствуют законам, регулирующим избирательное законодательство. Поэтому на сегодня внести изменения в это постановление — это фактически вмешаться в процесс, который уже начался. И это будет нарушение того законодательства, которое было принято ВР Украини. Поэтому внесение любых изменений в то постановление, фактически может трактоваться как то, что выборы будут поставлены под сомнение или сорваны на остальной территории страны. Я думаю, что на это ВР не сможет пойти, учитывая то социально-политическую ответственность, которая лежит на ВР”, — подчеркнул он.

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Разумков также отметил, что Конституцией Украины четко определены субъекты, которые могут быть инициаторами законодательных инициатив.

“Среди них, к сожалению или к счастью, нет представителей Трехсторонней контактной группы. Это президент, это Кабинет Министров Украины, это Верховная Рада Украины. На сегодня ни одного документа, который был бы в качестве проекта постановления об изменениях в любое постановление о котором вы говорили, нет, и я не уверен, что в ближайшее время они появятся.

Были проведены встречи на уровне комитета. Туда были приглашены представители и депутатского корпуса и, насколько мне известно, был Офис президента, были представители трехсторонней контактной группы, другие лица заинтересованные. И заслушивалась позиция Леонида Макаровича Кравчука и были принят ряд решений на каких площадках должны пройти дополнительные дискуссии о его (Кравчука) позиции, которая была озвучена, в том числе в рамках работы одной из временных специальных комиссий, связанных с урегулированием ситуации, в том числе на востоке нашего государства”, — подчеркнул Разумков.

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По его мнению “выборы надо проводить там, где это возможно”.

“До этого мы должны приложить максимум усилий. А там, где это невозможно, об этом нужно откровенно говорить, что это невозможно. И никакие выборы не могут стоить жизни и здоровья наших граждан. И любые выборы должны состояться по законодательству Украины со свободным доступом всех политических партий и сил, законно действующих на территории нашего государства и это должны быть выборы, а не назначение тех или иных лиц на соответствующие выбраны должности”, — подчеркнул спикер ВРУ.

Разумков также заявил, что ВР хочет мира на Донбассе и делать все от нее зависящее, чтобы это произошло исключительно в интересах Украины.