Глава Минздрава анонсировал алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии

КИЕВ. 1 августа. УНН. МОЗ с ЦИК разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии COVID-19. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

“Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как максимально разработать такие алгоритмы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен — как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом, в том числе, обеспечить реализацию своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или находиться дома на лечении”, — рассказал Степанов.

По его словам, на этот механизм нужно “несколько дней”, чтобы рассказать обществу, как будет происходить обеспечение безопасного процесса голосования на местных выборах во время пандемии.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября 2020 года. Местные выборы не будут проводиться на территории аннексированного Крыма, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Донецкий и Луганский областные советы.