В ООН заявили, что Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Генассамблее ООН в понедельник представили доклад о работе Совета Безопасности в 2019 году, в частности по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

“В 2019 году в центре внимания Совета находились ситуации в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Мали, Центральноафриканской Республике, Сомали, а также в ряде стран Европы. В европейском досье Совбеза была Украина. О ситуации в этой стране докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Они сообщали Совету о том, что „Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины“”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня Совбеза были пункты не только по ситуации в отдельных странах, но и тематические вопросы, в том числе касающиеся борьбы с финансированием терроризма, с предоставлением оружия и других ресурсов террористам.

Как сообщал УНН, по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, Минские соглашения, а также предлагаемые положения украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса.



Напомним, заместитель руководителя украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в интервью одному из изданий заявил, что “и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса”.