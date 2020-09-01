Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
11670

В ООН заявили, что Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе

В ООН заявили, что Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Генассамблее ООН в понедельник представили доклад о работе Совета Безопасности в 2019 году, в частности по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

“В 2019 году в центре внимания Совета находились ситуации в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Мали, Центральноафриканской Республике, Сомали, а также в ряде стран Европы. В европейском досье Совбеза была Украина. О ситуации в этой стране докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Они сообщали Совету о том, что „Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины“”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня Совбеза были пункты не только по ситуации в отдельных странах, но и тематические вопросы, в том числе касающиеся борьбы с финансированием терроризма, с предоставлением оружия и других ресурсов террористам.

Как сообщал УНН, по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, Минские соглашения, а также предлагаемые положения украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса.

Напомним, заместитель руководителя украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в интервью одному из изданий заявил, что “и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса”.

Источник: УНН
Теги: ООН, Донбасс, Минские соглашения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.