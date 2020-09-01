Дети - в школу, нардепы - в Раду: сегодня парламент возобновляет заседания

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины девятого созыва откроет работу четвертой сессии, передает УНН.

Так, согласно календарному плану проведения сессии, парламентарии продолжат работу до января 2021 года, а дальше - новая, пятая сессия работы ВР.

Первосентябрьское заседание в Раде откроют в нетрадиционное время - в 12:00, вместо привычного 10:00 утра. Вероятно, такое решение было принято из-за торжественных первых уроков у детей народных депутатов.

На повестке дня сегодня в парламенте 20 проектов законов и постановлений, среди них нардепы возьмутся за внедрение учреждения бизнес-омбудсмена, рассмотрят реорганизацию местных государственных администраций и займутся отменой туристического сбора для внутренне перемещенных лиц.

В общем, в новом политическом сезоне Верховная Рада возьмется за:

вопрос Государственного бюджета 2021 года,

принятие законопроектов о государственных символах,

законодательство в области народовластия,

завершение реформы децентрализации,

диджитализацию и развитие IТ-сферы,

вопросы обороны страны и экономической безопасности,

продолжение реформы парламента.

Правда, такие стратегические законодательные цели пока обнародовала лишь пропрезидентское монобольшинство, другие парламентские фракции и группы свои политические планы пока держат в тайне.

В общем, в рамках новой сессии парламентарии будут собираться на очередные заседания 40 раз, но это не исключает возможности созыва народных депутатов на внеочередные собрания.

Как сообщал УНН, по словам председателя ВР Разумкова, во время четвертой сессии Верховной Рады нынешнего созыва, что начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов.