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В Минздраве рассказали о ситуации с распространением COVID-19 в регионах

В Минздраве рассказали о ситуации с распространением COVID-19 в регионах

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Министерстве здравоохранения предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением COVID-19 по состоянию на 1 сентября 2020 года - в 18 регионах заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения превышает допустимую в 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, это следующие регионы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области - 274,1 человека на 100 тыс. населения.

Отмечается, что наибольшее количество коек в учреждениях здравоохранения первой волны есть в Житомирской области - 2904.

Самый высокий показатель охвата тестированием на COVID-19 в Киеве - 180,1 за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Все остальные области соответствуют показателю в 24 тесты на 100 тыс.

Напомним, в Украине уже 123 тыс. случаев COVID-19, за сутки - опять более 2000.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус
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