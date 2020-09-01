Раде рекомендовали пересмотреть основания для создания ВГА

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять за основу и сократить сроки подготовки ко второму чтению законопроекта №3913 относительно создания военно-гражданских администраций (ВЦА). Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент УНН.

"За - 15, против - 0, воздержались - 4, решение принято", - сказал глава комитета Андрей Клочко.

Так, целью законопроекта является определение оснований образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин. В частности, в Законе Украины "О военно-гражданских администрациях" в статье 3 предполагается дополнить часть вторую новым предложением следующего содержания: "Военно-гражданские администрации объединенных территориальных общин согласно утвержденным Кабинетом Министров Украины территориям территориальных общин могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях".

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит создать условия для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины сегодня, 1 сентября, планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций.