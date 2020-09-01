АМКУ со всей очевидностью доказал политизированность ареста акций "Мотор Сич" - эксперт

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Группе DCH Антимонопольный комитет Украины вернул без рассмотрения заявку на согласование покупки акций ПАО "Мотор Сич". Сообщение об этом размещено на официальном сайте, сообщает УНН.

В нем говорится: "АМКУ не принял заявку к рассмотрению. Далее по тексту перечислен ряд технических процедурных моментов, которыми комитет обосновывает свое решение, а также сделан запрос дополнительной информации", — уточнили в DCH.

Обосновывая возврат документов на согласование сделки, АМКУ, в частности запросил данные о производимом компаниями оборудовании для аграрного сектора, который не является профильным бизнесом производителя авиадвигателей ПАО "Мотор Сич".

"Дополнительно указать, — требует АМКУ в своем ответе от компаний-заявителей, — могут ли агротехнические изделия ПАО "Мотор Сич" (картофелесажалки, картофелекопалки, бороны, плуги, культиваторы, косилка роторная навесная) использоваться как подвесное (дополнительное) оборудование для тракторов производства ПАО "ХТЗ"? Если да — предоставить дополнительную информацию".

Известный украинский эксперт Владимир Цыбулько отмечает, что производство агротехники никак не связано с производством авиационных двигателей. И даже если АМКУ пытается найти здесь "призрак монополизации" — два производителя разного оборудования не смогут оказать влияния на расстановку сил на рынке сельхозтехники, этот рынок отличается высокой конкуренцией.

"Довольно дикая отписка от АМКУ, — прокомментировал Цыбулько сообщение DCH. — Главный интерес сделки — именно "авиационно-двигательный" бизнес "Мотор Сич". По специфической логике АМКУ "стремящаяся летать" DCH планирует прикручивать авиадвигатели к тракторам ХТЗ? У нас уже была "подводная лодка в степях Украины", теперь будет новый мем — "харьковский трактор с турбодвигателем"? Ну это просто смешно!", — возмутился эксперт.

По словам Цыбулько, украинский рынок сельхозтехники и подвесного оборудования к ней очень конкурентен, и здесь не может быть речи о монополизации.

"Ну есть у "Мотор Сич" непрофильное направление бизнеса по производству агротехники, а DCH производит тракторы на ХТЗ. Сеялки-веялки, плуги и культиваторы — украинский рынок завален этим агрооборудованием от разных производителей, а продавцы буквально грызутся за каждого покупателя! Этот рынок и конкурентный, и сильно фрагментированный. Я уверен, многие его операторы мечтали бы о какой-то концентрации, но это просто нереально", — описал ситуацию на рынке сельхозоборудования и абсурдность вопросов АМКУ Владимир Цыбулько.

Эксперт выразил убеждение, что АМКУ ищет любые поводы, чтобы просто тянуть время — не отказывать в согласовании концентрации акций ПАО "Мотор Сич", но и не разрешить ее, при этом не нарушая букву закона.

"В ходе судебного процесса адвокаты уже заявили, что дело об аресте акций "Мотор Сич" насквозь политизировано. А АМКУ своими действиями со всей очевидностью это доказывает", — сказал эксперт.

Как сообщалось месяц назад, группа DCH и китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited достигли соглашения о совместном развитии украинского авиастроения, начиная с запорожского АО "Мотор Сич". Китайские инвесторы с Skyrizon и DCH подали 4 августа совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций ПАО "Мотор Сич". Аффилированная с Skyrizon китайская компания Beijing Xinwei Technology Group раскрыла эту информацию на Шанхайской фондовой бирже.

Перед этим китайская компания подавала аналогичную заявку в АМКУ совместно с госконцерном "Укроборонпром", но госконцерн сообщил о том, что она уже потеряла актуальность.

В экспертной среде недавно бурно обсуждалось усиление влияния Офиса Президента на АМКУ: Владимир Зеленский своим указом назначил заместителем главы комитета Ольгу Музыченко. Как известно, ее муж Сергей Сендзюк пожертвовал полмиллиона гривен на избирательную кампанию фронтмена партии "Слуга народа" на президентских выборах.

Как стало известно, Украина вошла в ТОП-3 глобального рейтинга стран-производителей картофеля по итогам 2019 года с показателем 23 млн тонн урожая. По показателю объемов производства картофеля Украину опередили лишь КНР (93 млн тонн) и Индия (51 млн тонн), сообщает Agronews. Суммарно эти три страны обеспечили 45% общемирового объема производства картофеля.