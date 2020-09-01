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Зеленский наградил трех подростков, которые спасли женщину в Винницкой области

Зеленский наградил трех подростков, которые спасли женщину в Винницкой области

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью "За спасенную жизнь" трех жителей села Станиславчик Жмеринского района Винницкой области, которые спасли тонувшую женщину. Соответствующий указ №368/2020 глава государства подписал 1 сентября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, согласно документу, за мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека, награждено ученика общеобразовательной школы I-III ступеней №3 коммунальной собственности территориальной общины города Жмеринка Богдана Войтовича, ученика Станиславчицкой общеобразовательной школы I-II-III ступеней Жмеринского района Винницкой области Дмитрия Дячука и студента Хмельницкого национального университета Александра Кириченко.

Третьего июля подростки спасли тонувшую женщину в местном пруду в селе Станиславчик.

Как сообщал УНН, накануне Зеленский вручил государственные награды Украины выдающимся украинцам, среди которых певица Нина Матвиенко и журналист Дмитрий Комаров.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, награды, спасатели, подростки, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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