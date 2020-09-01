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Путешествия во время пандемии: украинцам разрешили въезд в Болгарию без теста и карантина

Путешествия во время пандемии: украинцам разрешили въезд в Болгарию без теста и карантина

КИЕВ. 1 сентября. УНН. С 1 по 30 сентября граждане Украины могут въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 и без карантина. Об этом информирует Консульский отдел посольства Украины в Болгарии, передает УНН.

"31.08.2020 г. обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, что показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - сообщили дипломаты.

Напомним, Министерство здоровья Украины 30 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс.

Источник: УНН
Теги: Болгария, Коронавирус, туризм, карантин
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