Эксперт рассказал, что значит для Украины расширение воздушных маршрутов над Черным морем

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Увеличение по рекомендации Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) количества безопасных воздушных маршрутов над акваторией Черного моря позволит Украине открыть "ворота" для дополнительных транзитных перелетов, численность которых значительно сократилась с 2014 года. Об этом УНН рассказал авиационный эксперт и основатель компании "Авиаплан" Евгений Трескунов.

"Когда EASA делает вывод, что было два разрешенных маршрута, а теперь будет шесть в Черном море, которые Украина может организовывать - это открывает ворота для дополнительных транзитов, которых с 2014 года Украина очень не хватает. Лет 10 назад транзит составлял более 60% доходов Украэроруха, и можно было за счет этого рассматривать уменьшение тарифов для всех, кто летает через Украину. То есть теперь мы имеем потенциал, чтобы некоторые компании летали транзитом и увеличивали доходы Украэроруха соответственно", - отметил Трескун.

Также эксперт добавил, что увеличение доходов Украэроруха и количества единиц, они будут обслуживать, может уменьшить себестоимость одного полета, поэтому с наращиванием транзита ставки за аэронавигационные услуги для всех остальных полетов могут быть снижены, открывая новые стратегические возможности для Украины.

Как ранее сообщили в Мининфраструктуры, результатом 8-месячных переговоров с Агентством Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) стало решение - подтверждение высокого уровня безопасности, которое гарантирует Украина в воздушном пространстве над Черным морем.

"В современной ситуации кризиса мировой авиационной отрасли, вызванной COVID-19, когда участники рынка испытывают огромные потери, важно использовать новые возможности для поиска решений, способных оптимизировать расходы авиакомпаний - уменьшить продолжительность полета, использование горючего. Важным решением в сложившейся ситуации является оптимизация текущей общеевропейской маршрутной сети и расширение транзитных возможностей нашей страны", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.