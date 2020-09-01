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Зеленский рассказал, почему не провожал сегодня детей на линейку

Зеленский рассказал, почему не провожал сегодня детей на линейку

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский сегодня не провожал детей на линейку, потому что ее не проводили. Об этом Глава государства рассказал журналистам во время визита в Полтаву, передает корреспондент УНН.

"В этом году изменилось вся наша жизнь в целом, не только в Украине, во всем мире изменилась, из-за COVID-19. Сегодня я впервые за много лет не провожал ребенка. Не было никакой линейки, к сожалению. Но мы должны понимать, что карантин есть карантин", - сказал Президент.

Он также отметил, что заменить живую школу на школу-онлайн невозможно, однако в Украине готовы к такому формату, если будет большая волна COVID-19.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний.

Источник: УНН
Теги: Украина, школьники, школа, Президент, карантин, Владимир Зеленский
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