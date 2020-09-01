Porsche Cayenne, 8 земельных участков и 4 дома: как живет семья начальника Южного офиса Госаудитслужбы

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Начальник Южного офиса Госаудитслужбы Украины Олег Муратов обладает рядом объектов дорогостоящего движимого и недвижимого имущества. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации чиновника за 2019 год, передает УНН.

Так, в собственности Муратова и его жены - Ольги Муратовой - восемь земельных участков, три из которых находятся в поселке городского типа Таирово Одесской области, еще три - в селе Правдино Херсонской области, и еще два - в городе Одесса.

Кроме того, Муратов и его жена задекларировали три квартиры, которые расположены в городе Одесса, и еще одну квартиру в поселке городского типа Хлебодарское. Последняя находится на стадии строительства.

Также в собственности семьи Муратовых три жилых и один садовый дом. Последний расположен в городе Одесса, его общая площадь составляет 361 м. кв. Он принадлежит за правом собственности жене чиновника и лицу по имени Тамара Богданова.

Стоит отметить, что 50% садового дома жена Муратова получила в собственность в 2019 году. Тогда же чиновник и его семья обзавелись двумя машиноместами, и двумя земельными участками.

Муратов владеет автомобилем марки BMW 2006 года выпуска, а его жена - автомобилем марки Porsche Cayenne 2012 года выпуска.

В прошлом году чиновник получил 408 тыс. грн заработной платы, а его жена - 118 тыс. грн. Ольга Муратова работает в Строительно-монтажном управлении (ООО СМУ-1).

Годовой доход от предоставления имущества в аренду семьи Муратовых составил 41 тыс. грн, а доход от отчуждения недвижимого имущества - более 1,2 млн грн.

На банковских счетах Муратов держит 895 долларов и 30 тыс. грн, а его жена - 6,8 тыс. грн.

Наличными чиновник держит 5,3 тыс. долларов и 4 тыс. грн, а его жена - 115 тыс. грн, 40 тыс. долларов и 3,2 тыс. евро.

Отметим, что Южный офис Госаудитслужбы медлит с проведением мониторинга сомнительных тендеров по реконструкции дорог в Одесской области. Речь, в частности, о двух тендерах (на сумму 6,5 млн грн), которые провел Килийский городской совет в июле этого года.

Победу в них отдали ГП "Лидер", несмотря на то, что компания фигурирует в уголовном производстве о присвоении средств на реконструкцию дорог в Одессе. Должностные лица ГП "Лидер", как говорится в решении Киевского райсуда, обвиняются в том, что по сговору с чиновниками одесской мэрии, завышали стоимость ремонтных работ, которые так и не доделали в городе Одесса.

Кроме того, по данным ГС "Верховенство права", компания, вопреки требованиям тендерной документации, не предоставила документального подтверждения своих прав собственности или пользования регенератором для горячей регенерации асфальто-гранулятных крошек. Также, ГП "Лидер" не предоставило справки из банка об отсутствии у него задолженности по ссудам, указывал общественный союз.

На эту скандальную ситуацию уже обратили внимание народные депутаты. Говорят, что хотят вызвать губернатора Одесской области "на ковер" в ВР, чтобы Максим Куцый привел и свои аргументы по этому поводу.