Зеленский поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с началом нового учебного года преподавателей и студентов, учителей и школьников, воспитателей и дошкольников и пожелал всем всегда иметь 12 баллов и 36,6. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю с началом нового учебного года преподавателей и студентов, учителей и школьников, воспитателей и дошкольников! И, конечно, всех родителей", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что этот год особенный.

"К традиционному утреннему "возьми "сменку" добавляется "возьми маску". Кроме знакомого "не выкрикивайте - поднимайте руки", говорят "не забывайте и дезинфицируйте руки". А на смену легендарному "не бегайте по коридорам" приходит "пожалуйста, держите дистанцию", - рассказал Зеленский.

Также он напомнил, что безопасные условия во время обучения - главный приоритет.

"Мы верим, что и педагоги, и родители, и все остальные, касающиеся образовательного процесса, будут ответственными", - написал Зеленский.

По его словам, должны адаптироваться к ситуации, когда и знания, и здоровье являются важны.

"Желаю всем всегда 12 баллов и 36,6. Верю, что тысячи украинских первоклассников, которые сегодня переступили порог школы, станут в будущем надежной опорой и залогом успешной и процветающей независимой Украины. Верю, что будущие бакалавры, специалисты и магистры уже через год присоединятся к общему построению такого государства. Всех с Днем знаний!", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Украине со стартом нового учебного года начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников.